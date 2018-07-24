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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesut'un açıklaması, takındığı tavır, tam millidir, yerlidir gözlerinden öpüyorum"

Hakime TORUN /ANKARA () -  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısında konuştuktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.  Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesut'un açıklaması, takındığı tavır, tam millidir, yerlidir gözlerinden öpüyorum"

Hakime TORUN /ANKARA () - 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Grup toplantısında konuştuktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklayan Mesut Özil ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Mesut ile görüştüm. Mesut'un açıklaması bana göre takındığı tavır, tam millidir, yerlidir. Her türlü takdirin üzerindedir gözlerinden öpüyorum. Takımına bu denli her şeyini veren  başarılarında onun da katkısı olan bir gence böyle bir ırkçı yaklaşım, dininden dolayı böyle bir yaklaşım kabul edilebilir değil. Kaldı ki kökeni itibarıyla Türk olan Mesut'la, İlker'le, Cenk Tosun'la Londra'da resim çektirmeme tahammül edemeyen bu anlayışı, neyle izah edeceksiniz? Bu hazımsızlıktır. Bunu da zaten hakikaten, yerli yerine oturmuş olan siyasetçiler takdir ediyorlar. Onlar da Mesut'un yanında yer aldıklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.  
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Erdoğan'ın konuşması 
-Detaylar 

 

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