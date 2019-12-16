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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Larkin'i milli takımımızda görmek isteriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'i milli takımda görmek istediğini söyledi. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in...
SPOR 15.12.2019, 23:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin'i milli takımda görmek istediğini söyledi.
Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.
Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamalarda A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söylemiş, bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kararın kendilerinde olmadığını dile getirmişti.
Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir gündemi meşgul eden "Larkin'in milli takımda oynaması" konusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabileceğini söyleyen ABD'li yıldız Shane Larkin'e A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kapısının açık olduğunu kaydetti. Vatandaş olduğunda kendilerinin gereğini yapacağını dile getiren Erdoğan, "Larkin vatandaşımız oldu mu bilmiyorum. Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz. Bu da milli takımı gayet iyi yere taşır" ifadelerini kullandı.
Shane Larkin, daha önce yaptığı açıklamalarda A Milli Basketbol Takımı için oynayabileceğini söylemiş, bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, kararın kendilerinde olmadığını dile getirmişti.
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