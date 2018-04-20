Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Futbol terörünün ötesinde bir kumpas var"

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak, "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua etti.

Derbideki olayların sorulması üzerine Erdoğan, "Futbol terörünün ötesinde bir kumpas var" dedi. Erdoğan, "Bu konu gerçekten bizi ciddi manada üzdü. İstanbul'a indiğim anda buna şahit oldum. Bir defa, bu futbol teröründen öte bir şey. Ayrıca biraz açık konuşmak lazım. Kumpas var. Olay hep korner köşelerinde oldu. 4 tane korner köşesinde maalesef bunlar oldu. Bu tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada güzel gidiyor. Geliyor orada Quaresma korner atacak o esnada çakmak atıyorlar. Böyle bir şey olamaz ki. Ondan sonra Şenol hocanın başına gelen olay. Bunlar kabullenir şeyler değil. Keşke Tolga'da yanlışın içine girmemiş olsaydı. Şenol Hoca'ya yapılan affetmek mümkün değil. Ben aradım Fikret başkanı, Aziz Yıldırım'ı aradım. Bu konuları görüştüm. Hepsi bu konuda şikayetçiler. Birinci derecede TFF bakalım neler çıkaracak" dedi.

Erdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. Alınacak tedbirlerle üzerinde TFF ne çalışmalar yapıyor bunları görelim. Biz de bakanlık olarak hükümet olarak bu konunun üzerine üzerine gideceğiz" diye konuştu.

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