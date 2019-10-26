Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi oldu -3

Erdoğan: "Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum"



Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İstanbul,() -



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Ekim ayı olağan toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertli kulüpteki 25 yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük karşıladı. Yoğun katılımın olduğu Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı olağan toplantısının yapıldığı salona gelmeden kulüp defterini imzalayan Erdoğan'ı üyeler ayakta alkışladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmalarının ardından Başkan Ali Koç ile Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim etti. Daha sonra Ali Koç, Erdoğan'ın ceketine Fenerbahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu sarı-lacivertli formayı hediye etti.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ligin 9'uncu haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçı daveti ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu akşam Konyaspor maçına gelmeyi canıgönülden isterim ancak Cumhurbaşkanı olarak lig maçlarımıza prensip olarak katılmıyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin uluslararası maçlarına katılacağımı söylüyorum" dedi.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona buldu.



KISA FİLM HAZIRLANDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, Fenerbahçe Kulübü tarafından kısa film hazırlandı. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısının yapıldığı salondaki büyük ekranlarda gösterilen kısa filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolculuk döneminden kesitler ile AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak,



Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, futbol oynadığı dönemdeki eski takım arkadaşları ile yapılan röportajlar yer aldı.