Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fenerbahçe kurulduğundan bu yana Türkiye'de sporun lokomotifi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun Ekim ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıya sarı-lacivertli kulüp üyeliğinde 25'inci yılını dolduran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'a divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığı Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük karşıladı. Yoğun katılımın olduğu Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı olağan toplantısının yapıldığı salona gelmeden kulüp defterini imzalayan Erdoğan'ı üyeler salona girişinde ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmalarının ardından Başkan Ali Koç ile Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyeliğini temsilen plaket takdim etti. Daha sonra Ali Koç, Erdoğan'ın ceketine Fenerbahçe rozeti taktı ve isminin yazılı olduğu 1 numaralı sarı-lacivertli formayı hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "FENERBAHÇE KURULDUĞUNDAN BU YANA TÜRKİYE'DE SPORUN LOKOMOTİFİ"

Fenerbahçe'nin kuruluşundan bu yana Türkiye'de sporun lokomotifliğini yapan bir kulüp olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün en çok sporcu yetiştiğini, olimpiyatlara en çok sporcu gönderdiğini ve tüm branşlarda faaliyet gösterdiğini söyledi.

uluslararası müsabakalarda takım halinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Fenerbahçe'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şimdilik 8 sporcuyla milli forma altında yarıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz odur ki bu sayı daha da artsın. Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. İnşallah önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN GÖNÜL DÜNYAMIZDAKİ YERİ ASLA DEĞİŞMEDİ, HEP EN ÜSTTE KALDI"

Takım tutmanın aslında bir gönül işi olduğunu vurgulayan Erdoğan, Fenerbahçe sevdasının kendi gönlüne çocukluk ve gençlik yıllarında düştüğünü, amatörden profesyonele doğru giden futbol hayatına

siyasi çalışmalarının yoğunluğu sebebiyle ara vermek durumunda kaldığını belirtti. Babasının bu yola devam etmesine müsaade etmeyip okumasını istediğini dile getiren Erdoğan, sahanın içinde olmasa da Fenerbahçe ile olan muhabbetinin, irtibatının ve takibinin hep devam ettiğini dile getirdi.

Çeyrek asrı geride bırakan görev süresince hizmet verme açısından bütün kulüplere eşit davranmaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sporu hedeflerine, kurumlarımızın Fenerbahçe gibi spor kulüplerimizin gayretleriyle başarıdan başarıya koşmalarıyla ulaşacaktır. Dolayısıyla hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi, hep en üstte kaldı. Atalarımızın dediği gibi gönül ferman dinlemiyor. Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25'inci yılımızı doldurarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır. Bir de Türkiye'de en çok normal üyeye sahip olan kulüp Fenerbahçe. 10 binlerce üyesi var ve bu kadar üye potansiyeli olan bir kulüpte de Yüksek Divan Kurulu'nun şu anda üyelerinden bir tanesi olmak bizim için ayrı bir bahtiyarlık. Çeyrek asırdan fazladır kongre üyesi olan kıdemli Fenerbahçelilerden oluşan bu güzide topluluğu kulübümüzle birlikte ülkemiz sporuna yaptıkları katkılar sebebiyle özellikle tebrik ediyorum. İnşallah Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki

çalışmalarına biz de her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE SPORUN ÇOK DAHA İLERİ BİR YERDE BULUNMASI GEREKİYOR"

Böylesine bir gün yaşanmasına vesile oldukları için kulüp yönetimine de teşekkür eden Erdoğan, atçılıktan okçuluğa, güreşten kılıç kullanmaya kadar pek çok spor branşının ecdadın günlük hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Yaşanılan coğrafyada sporun antik çağlardan beri önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erdoğan, Anadolu ve Trakya'nın pek çok konu gibi sporun da merkezi olduğunu, dolayısıyla hem tarihi hem de coğrafi miras gereği Türkiye'de sporun çok daha ileri bir yerde bulunması gerektiğini belirtti. Erdoğan, "Niçin bizim kulüplerimiz, niçin bizim millilerimiz, milli takımımız çok daha başarılara mührünü basmasın. Artık çoğu bir asrı geride bırakan modern anlamdaki spor kulüplerimizin kuruluş tarihleri de dünyadaki örneklerine göre epeyce eskidir. Her ne kadar göğsümüzü kabartan başarılarımız var ise de genel olarak sporda arzu ettiğimiz daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan bir iki madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Çünkü çok daha iyisini yapabilecek potansiyele, güce, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda 2 eksiğimiz var; birincisi altyapı, ikincisi de sporcu yetiştirme sistemi. Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir. 2002 yılında ülkemizin tamamında toplam spor tesisi sayısı 1575'ti. Biz buna son 17 yılda 2 bin 126 tesis ilave ettik ve sayıyı 3 bin 701'e çıkardık. Bunların içinde sayısını 12'den 56'ya yükselttiğimiz atletizm pistleri, sayısını 46'dan 145'e ulaştırdığımız yarı ve tam olimpik yüzme havuzları, sayısını 372'den 905'e çıkardığımız kapalı spor salonlarımız var. Ayrıca sadece 578 tane olan sentetik futbol, basketbol, voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırarak sayılarını 3 bin 590'a yükselttik. Çoğu artık depreme dayanıklılık, kapasite, altyapı gibi eksikleri sebebiyle günümüz ihtiyaçlarına cevap vermeyen stadyumlarımızı yenilemeye başladık. Şu ana kadar 16 büyük stadyumu tamamlayıp hizmete sunduk. 12'sinin inşasına, 9'unun proje ve ihale çalışmalarına devam ediyoruz. Böylece ülkemize toplam seyirci kapasitesi 750 bini bulan 37 modern stadyum kazandırmış olacağız. Fenerbahçe Stadyumu hem bu değişimin ilk hem de en başarılı örneklerinden biridir" diye konuştu.

"DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEYLE MUKAYESE EDİLEMEYECEK ŞU ANDA STADYUMLARA SAHİBİZ"

Başkan Ali Koç'un açıklamalarında yeşil sahaları anlattığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Az önce Sayın Başkan konuşmasında yeşil sahalardan bahsederken hemen aklıma benim şu geldi. Yani biz oynadığımız dönemde nerede yeşil saha. Biz toprakta oynuyorduk. Şeref Stadı toprak, Vefa Stadı toprak. Buralarda zaten şöyle bir yuvarlandığın zaman zımpara gibi bütün her yer, deriler kalkıyordu. Dereağzı aynı şekilde toprak. E buralar tabii unutulacak gibi değil. Buralardan artık yeşil sahalara geldik. Bu yeşil sahalar şimdi beğenilmez hale geldi. Seninki mi daha güzel, benimki mi daha güzel? Hangisinden alalım, çim mi olsun, doğal mı olsun? Artık bunları tartışır hale geldik. Dünyada birçok ülkeyle mukayese edilemeyecek şu anda stadyumlara sahibiz. Fenerbahçemizin stadyumu öyle, aynı şekilde Galatasaray'ın öyle, aynı şekilde Beşiktaş'ın öyle, Trabzon öyle, Gaziantep öyle. Bakın şimdi artık ikinci liglerde bile bu tür stadyumlar var. Şu anda Eskişehir'in durumunu görüyorsunuz ama stadyumuna bakın, Eskişehir'de bambaşka bir stadyum var. Nerelerden nerelere geldik." Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık neticeye koşulması gerektiğini ifade ederek, "Önem ve öncelik vermemiz gereken bundan sonra bir diğer alan işte okullardır. Şimdi Kenan Evren Lisesi, inşallah buradan artık şöyle vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz. Netice bu. Ana sınıfından başlayarak üniversite mezuniyetine kadar tüm öğrencilerimizin spor branşlarındaki yeteneklerini tespit edecek ve geliştirecek bir sistemi Türkiye genelinde kurmalıyız. Onun için de spor okullarını kurduk. Bu konuda yapılan çalışmalar takdire şayandır ama hala yeterli değildir. Aynı şekilde kulüplerimizden de altyapı dediğimiz alana hem tesis hem sporcu bakımından çok daha fazla önem vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.

"FUTBOLDAKİ POPÜLERLİK DİĞER ALANLARDA OLAN İLGİNİN, YATIRIMIN VE DESTEĞİN ÖNÜNE GEÇMEMESİ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futboldaki popülerliğin diğer alanlarda olan ilginin, yatırımın ve desteğin önüne geçmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bu bakımdan şu anda zaman zaman bir araya geldiğimizde başkanlarımıza

söylüyorum. Yani yatıp kalkıp hep futbol diyoruz ama şimdi düşünün bir Fenerbahçe'nin artık basketteki başarısı yadsınamaz. Bu başarıyı bizim devam ettirmemiz lazım. Aynı şekilde yüzmede Fenerbahçe'nin bir farklılığı var, bunu artırarak devam ettirmeli diye düşünüyorum. Özellikle kızlarımızın bu noktadaki başarıları Fenerbahçe'de farklı bir yerde. Bunu sayısal olarak da artırmak suretiyle bu başarıları geliştirmemiz lazım. Tabii kolektif spor, bireysel. Şimdi madalyalar kolektiften çok bireyselde. Öyleyse bireysel spora biraz daha fazla ağırlık vermek suretiyle oradan madalyaları toplamamız lazım ki bunların en önemlisi de yüzme. Buradan madalya çok gelecektir, buna inanıyorum. Tabii basketin sesi filan de çok daha farklı çıkıyor. Güçlü de bir basket takımımız var. Öyleyse bunu sürdürmemiz lazım. Bize göre bir kulüp tüm branşlardaki başarılarıyla taşıdığı ismi hak eder. İnşallah Fenerbahçemizin bu konudaki öncü rolünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Futbolda da böyle, baskette de böyle vesaire ama siyasette de kolektivizm çok çok önemli. Eğer bu işi kolektif yapıyorsanız orada da başarıyı yakalarsınız. Eğer yapmıyorsanız yakalayamazsınız. Çünkü bireysellik başarıya götürmez, tam aksine yokluğa götürür. Spor aynı zamanda çok kritik bir tanıtım ve hatta propaganda işlevine sahiptir. Takımlarımızın ve sporcularımızın her başarısı ülkemizin hanesine çok büyük bir katkı olarak yazılıyor. Kulüplerimizden ve sporcularımızdan çalışmalarını kendi başarıları yanında ülkelerine hizmet anlayışıyla yürütmelerini bekliyoruz. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücü bu ülkenin 82 milyon vatandaşının her biri gibi sporcularının da gücüdür" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BU ÜLKENİN İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE HİZMET ETMEK ÜZERE VÜCUT BULMUŞ BİR KULÜPTÜR"

Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olarak kurulmadığını ifade eden Erdoğan, "Fenerbahçe aynı zamanda bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek üzere vücut bulmuş bir kulüptür. Nitekim kulübümüzün kuruluş tüzüğünde aynen şöyle yazıyor, 'Kulübün takip ettiği amaç memlekette bedeni ve fikri terbiyenin yayılmasını sağlamak, gençleri vatan korumasına, zorluklara ve askeri seferberliklere hazırlamaktır.' Tüzüğünde yazsın-yazmasın her spor kulübünün paylaştığına inandığım bu amaçları tekrar tekrar hatırlamamız gereken kritik bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

