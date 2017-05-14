ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik
ANKARA, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Dermen'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
14 Mayıs 2017 Pazar 16:14
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