Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Sarı'ya tebrik telgrafı

İSTANBUL /
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramazan Sarı'ya tebrik telgrafı gönderdi.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 79 kg'da Ramazan Sarı, finalde Moldovalı Adrian Grosul'u 7-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Ramazan Sarı'ya tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.