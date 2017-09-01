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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere moral ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dün gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millilere moral ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın dün gerçekleştirdiği antrenmanı takip etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmayı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.
Milli Takım oyuncularının yoğun tempo harcadığı antrenman sırasında Türkoğlu, Erdoğan'a takım hakkında bilgiler verdi. Sakatlığı nedeniyle şampiyona kadrosunda yer alamayan Ali Muhammed ile bir süre sohbet eden Erdoğan ayrıca, antrenmanın sonunda Ay Yıldızlı sporcularla bir araya geldi ve baklava ikram etti.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı Ay Yıldızlı forma hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Erdoğan'ın millilerle bir araya gelmesi
- Baklava ikramı
- Forma hediye edilmesi
- Genel detaylar
 
HABER: ÖZGÜR ALTUNCU - KAMERA: GÜVEN USTA - İSTANBUL / (FOTOĞRAFLI)

31.08.2017 - Haber Kodu : 170831179
31.08.2017 - Haber Kodu : 170831161

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