Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik

ANKARA, ()CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcular İrem Yaman, Sude Bulut, Osman Yıldırım, Ramil Guliev, Eşref Apak ve Eda Tuğsuz'a tebrik telgrafı gönderdi.
ANKARA, ()CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.