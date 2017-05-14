Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de altın madalya kazanan sporculara tebrik

ANKARA /

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4'üncü İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan; İrem Korkmaz, Büşra Katipoğlu, Ömer Akgün, Nihan Gürer, Bedia Tunadağı, Gülşen Beste Samancı, Demir Atasoy, Victoria Zeynep Güneş, Ege Başer, Sümeyye Kentli ile Yüzme Milli Takımı'ndan Doğa Çelik, İskender Başlakov, Arda Gürdal, Emre Sakçı'ya ve Jimnastik Milli Takımı'ndan İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder'e tebrik telgrafı gönderdi.