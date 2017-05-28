Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Süper Lig 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'a tebrik telgrafı gönderdi.
İSTANBUL /
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Süper Lig 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'a tebrik telgrafı gönderdi. İSTANBUL /
28 Mayıs 2017 Pazar 21:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın Süper Lig 2016-2017 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'a tebrik telgrafı gönderdi.
İSTANBUL /
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