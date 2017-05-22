İSTANBUL,() - BASKETBOLDA Avrupa'nın en büyüğü olarak tarih yazan Fenerbahçe, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Aziz Yıldırım ve Başantrenör Obradovic'i tebrik etti. Erdoğan maçın hemen ardından Başkan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı ve kazanılan şampiyonluktan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Obradovic'i de telefona isteyerek Fenerbahçe ve Türkiye'ye kazandırılan kupadan dolayı teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla arayarak kutladı
İSTANBUL,() - BASKETBOLDA Avrupa'nın en büyüğü olarak tarih yazan Fenerbahçe, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Aziz Yıldırım ve Başantrenör Obradovic'i tebrik etti. Erdoğan maçın...
22 Mayıs 2017 Pazartesi 01:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.