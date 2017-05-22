Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Yıldırım ve Obradovic'i telefonla arayarak kutladı

İSTANBUL,() - BASKETBOLDA Avrupa'nın en büyüğü olarak tarih yazan Fenerbahçe, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Aziz Yıldırım ve Başantrenör Obradovic'i tebrik etti. Erdoğan maçın hemen ardından Başkan Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı ve kazanılan şampiyonluktan dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Obradovic'i de telefona isteyerek Fenerbahçe ve Türkiye'ye kazandırılan kupadan dolayı teşekkür etti.