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Çukurova Basketbol, yarı finalde Yakın Doğu'nun rakibi olacak

Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 61-59 ADANA,() SALON: Edip Buran HAKEMLER: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Nazlı Çisil Güngör ÇUKUROVA BASKETBOL: Larkins 14, Melis Talay 10, Sinem Ataş, Alina Iagupova 6, Liudmyla 5, Fatmanur Karakaş 4, Emel Ecem Güler...

Çukurova Basketbol, yarı finalde Yakın Doğu'nun rakibi olacak

Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 61-59

ADANA,()

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Nazlı Çisil Güngör
ÇUKUROVA BASKETBOL: Larkins 14, Melis Talay 10, Sinem Ataş, Alina Iagupova 6, Liudmyla 5, Fatmanur Karakaş 4, Emel Ecem Güler 7, Gökşen Fitik 5, Sanem Gamze Zeren, Shields 10
BOTAŞ: Kübra Erat 7, Eldebrink 8, Gray 15, Stokes 14, Nevin Kristen Vatansever 7, Büşra Akbaş 6, Elif Emirtekin 2, Papova
1'İNCİ PERİYOT: 7-21
İLK YARI: 25-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol kendi sahasında BOTAŞ'ı 61-59 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi oldu.

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