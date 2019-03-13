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Çukurova Basketbol, yarı final için parkede

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN temsilcisi Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda 75-79 mağlup ettiği Famila Schio'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip maçı kazanması halinde yarı finale yükselecek. Sezona...

Çukurova Basketbol, yarı final için parkede

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () -
MERSİN temsilcisi Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda 75-79 mağlup ettiği Famila Schio'yu ağırlayacak. Ev sahibi ekip maçı kazanması halinde yarı finale yükselecek.
Sezona Basketbol Süper Ligi, Türkiye ve Avrupa Kupası olmak üzere 3 arenada şampiyonluk parolası ile başlayan ancak Türkiye Kupası'ndan şanssız bir şekilde elenen Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İtalya'da Famila Schio'ya konuk oldu. Büyük mücadeleye sahne olan maçın son çeyreğinde etkili bir oyun sergileyen Mersin temsilcisi, maçı 75-79 kazanarak rövanş maçı için büyük avantaj elde etti.
Çukurova Basketbol, yarın Servet Tazgegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabakayı kazanması adını yarı finale yazdıracak. Taraftarların da desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacaklarına olan inancını dile getiren Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "2 devrelik maçın ilkini 4 sayılık farkla kazanarak turu Mersin'e taşıdık. Son derece dikkatli bir şekilde ve ilk maçtaki hataları tekrar etmeden ikinci maçı oynamamız gerekiyor. İyi oyunculardan kurulu kaliteli bir ekibiz. Oyuncularımın Çukurova'nın adını yarı finale yazdırabilmek için savaşacağından eminim. Hücumda ve savunmada etkili bir oyun sergileyip taraftarlarımızın yüzünü güldürmek ve kupada bir üst tura yükselmek istiyoruz" dedi.
Müsabakanın başlama düdüğü 18:00'de çalacak.
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