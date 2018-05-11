Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üniversitesi: 66 -76

İbrahim MAŞE/ MERSİN, ()
SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Şahin (xx), Murat Ciner, (xx), Tahsin Kuzu (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL:Larkins (xx) 7, Emel Ecem Gürler (xxx) 15, Melis Talay (xx) 10, Shields (xxx) 15, Iagupova (xxx) 11, Fatmanur Karakaş (x) 2, Bahar Yapar (x) 5, Gökşen Fitik (x) 1,
YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay Çakır Turgut (xx) 9, Holingsvorth (xx)8, Lavender (xxx) 16, McBride (xxx) 20, Vardersloot (xx) 9, Cansu Köksal (x) 2, Bahar Çağlar (x) 4, Gruda (xx) 8
1'İNCİ PERİYOT: 14-20
DEVRE: 36-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-57
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında, Çukurova Basketbol sahasında Yakın Doğu Üniversitesi'ni ağırladı. Maçı kazanarak seriyi 3-1e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finale yükseldi. Maçta zaman zaman sinirler gerilirken, taraftarlar hakeme tepki gösterdi. Maçın bitimine 1:45 dakika kala, tribünde kısa süreli hareketlilik yaşandı. Maçın büyük bir bölümünde üstünlük sağlayan Yakın Doğu, play-off finalinde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
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