Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üniversitesi: 64-76

ADANA,() SALON: Edip Buran HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Aydın Karaçam, Sertan Kırklar ÇUKUROVA BASKETBOL: Melis Talay 6, Iagupova 12, Shields 20, Larkins 11, Emel Ecem Güler 5, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik 5, Sinem Ataş, Sanem Gamze Zeren...

Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üniversitesi: 64-76

ADANA,()

SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Aydın Karaçam, Sertan Kırklar
ÇUKUROVA BASKETBOL: Melis Talay 6, Iagupova 12, Shields 20, Larkins 11, Emel Ecem Güler 5, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik 5, Sinem Ataş, Sanem Gamze Zeren 5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 5, McBride 15, Bahar Çağlar, Holingsvorth 18, Gruda 9, Olcay Çakır Turgut 12, Cansu Köksal 3, Lavender 14
1'İNCİ PERİYOT: 9-16
İLK YARI: 28-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-57

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Çukurova Basketbol'u 76-64 yendi ve seride 2-1 öne geçti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314