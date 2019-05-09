Çukurova Basketbol'un rakibi Fenerbahçe

Mustafa ERCAN/MERSİN, () -



MERSİN Çukurova Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 2’nci maçında da Fenerbahçe'yi yenerek elini güçlü tutma hedefinde.

Çukurova Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi 78-71 kazanarak seride 1-0 öne geçmesinin ardından gözler yarın saat 17.30’da Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak 2’nci maça çevrildi. İlk maçı Chelsea Gray'ın 41 sayılık muhteşem performansı ile 78-71 kazanarak seride 1-0 öne geçen turuncu beyazlılar, salonu dolduran taraftarlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, takımının ligde de üstün bir başarı göstererek yerini sağlamlaştırdığını, bu nedenle de 3 maçı kazananın şampiyon olacağını söyledi. Yıldızoğlu, ilk maçı salonu doldurarak kendilerini yalnız bırakmayan seyircinin desteği ile kazandıklarını ifade ederek, "Kendi evimizde oynadığımız maçı kaybetmek istemiyoruz. İyi mücadele etmek istiyoruz. Burada mükemmel bir atmosfer oluştu. Mersinli spor sevenlere mükemmel bir maç izletmek istiyoruz. Serinin her maçını iyi oynayarak yukarı tırmanırsak şampiyonluğu getireceğimize inanıyorum. Bu nedenle seyirci desteği bizim için önemli. İlk maçta bizi yalnız bırakmayarak salonu dolduran seyircimize çok teşekkür ederim. Yarın tüm Mersinli sporseverleri maçımıza bekliyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)