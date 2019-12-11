Çukurova Basketbol-UMMC Ekaterinburg : 56-112

Mustafa ERCAN/MERSİN. ()

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Nikolas Somos (Yunanistan), Meka Kupatadze (Gürcistan), Mila Cavara (Bosna-Hersek)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Tuck (xx) 14, Leonor Rodriguez (xx) 13, Meltem Avcı (x) 2, Alexandria Bentley (xx) 13, Feride Akalan (x) 5, İlayda Güner (x) 4, Gabriela Marginean (x) 5

UMMC EKATERINBURG: Jamierra Faulkner (x) 4 , Evgeniia Beliakova (x) 8, Elena Beglova (x) 8, Allie Quigley (x) 8, Courtney Vandersloot (xx) 15, Emma Meesseman (xxx) 28, Jonquel Jones (xx) 10, Raisa Musina (xx) 12, Maria Vadeeva (xxx) 19

1'İNCİ PERİYOT: 24-33

İLK YARI: 34-61

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-87

Kadınlar Euroleague'in 4'üncü hafta karşılaşmasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol kendi sahasında konuk ettiği Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına 112-56 mağlup oldu.

