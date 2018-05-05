Çukurova Basketbol seriyi 1-1'e getirdi

Yakın Doğu Üniversitesi: 55 - Çukurova Basketbol: 59
İSTANBUL /
SALON: Caferağa
HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, İbrahim Altıntaş, Fatih Güler
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 19, Eldebrink 5, McBride 9, Bahar Çağlar 3, Holingsvorth 13, Lavender 6, Olcay Çakır Turgut, Cansu Köksal
ÇUKUROVA BASKETBOL: Melis Talay 5, Iagupova 17, Shields 11, Larkins 12, Emel Ecem Güler 2, Fatmanur Karakaş, Sanem Gamze Zeren, Sinem Ataş 7, Gökşen Fitik 5
1. Periyot: 17-14
Devre: 33-29
3. Periyot: 41-47
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çukurova Basketbol, deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi'ni 59-55 mağlup ederek seride durumu 1-1'e taşıdı.
Eşleşmenin üçüncü maçı 8 Mayıs Salı günü Mersin'de oynanacak.