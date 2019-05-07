Çukurova Basketbol şampiyonluğa odaklandı

Çukurova Basketbol Başantrenörü Yıldızoğlu: İstanbul'a avantajlı gitmek istiyoruz

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, () - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, tüm planlarını şampiyonluk üzerine kurdu.

Sezonuna iddialı bir başlangıç yapan Çukurova, 3 ve 5'inci haftada Gündoğdu Adana Basketbol'u 107-55, Kırçiçeği Bodrum Basketbol'u ise 105-54'lük skorlarla geçerek tüm dikkatleri üzerine çekti. Ligin ilk yarısında oynadığı Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarını da galibiyetle tamamlayıp ligde çıktığı 23 maçın 20'sini kazanarak normal sezonu 49 puanla lider bitiren Akdeniz ekibi, adını play-offa yazdırdı.

Çeyrek finalde Ormanspor'u, yarı finalde ise BOTAŞ'ı geride bırakan Çukurova'nın finaldeki rakibi ise Fenerbahçe oldu. Final serisinin ilk maçında yarın sarı-lacivertli takımı ağırlayacak olan Mersin temsilcisi, tüm planlarını galibiyet ve seriyi önde tamamlayıp kupayı kazanma üzerine kurdu.

Bu önemli maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Çukurova Basketbol'da Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, "Oyuncularıma güveniyorum. Fenerbahçe'yi Mersin'de oynayacağımız iki maçta da yenecek gücümüz var. Taraftarlarımızın da desteği ile evimizde oynayacağımız maçlarda seriyi 2-0'a getirip İstanbul'a avantajlı gitmek istiyoruz. Tek hedefimiz şampiyon olup kupayı Mersin halkına hediye etmek" dedi.

Çukurova Basketbol'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 17:30'da başlayacak. Serinin ikinci maçı da 10 Mayıs Cuma günü aynı yer ve saatte oynanacak.

(FOTOĞRAFLI)