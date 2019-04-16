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Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 101-53

Mustafa ERCAN / MERSİN () SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Sinem Tetik (xx), Fatih Güler (xx), Göksun Öz (xx) ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 17, Şaziye İvegin Üner (x) 3, Kim Mestdagh (xx) 12, Gökşen Fitik (x) , Pelin Derya Bilgiç...

Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 101-53

Mustafa ERCAN / MERSİN ()

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Sinem Tetik (xx), Fatih Güler (xx), Göksun Öz (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Renee Bone (xxx) 17, Şaziye İvegin Üner (x) 3, Kim Mestdagh (xx) 12, Gökşen Fitik (x) , Pelin Derya Bilgiç (xxx) 17, Sevgi Uzun (x) 5, Chelsea Gray (xx) 14, Melte Avcı (x) 12, Astou Barro Ndour Gueye (xx) 21
OGM ORMANSPOR: Dila Aşkın (x) 2, Nilay Kartal Tepe (x) 8, Naile Çırak (x) 2, Rebekah Jasmine Gardner (x) 8, (Özge Kavurmacıoğlu (x) 5, Marie Ruzickova (xxx) 19, Damla Gezgin (x) 9
1'İNCİ PERİYOT: 28-7
İLK YARI: 44-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-38

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Plaf-Off 1'inci karşılaşması Mersin'de oynandı. Çukurova Basketbol, OGM Ormanspor'u konuk etti. Kıyasıya geçen maçta konuk takım OGM Ormanspor pek varlık gösteremeyince ev sahibi takım Çukurova Basketbol 101-53 galip geldi.

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