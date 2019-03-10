Çukurova Basketbol - Mersin BŞB: 64 - 71

Mustafa ERCAN / MERSİN, ()
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yücel Çilingir (xx), Uygar Kurt (xx), Nazlı Çisil Güngör (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Şaziye İvegin Üner (x), Kim Mestdagh (x), Sera Özelçi (x), Pelin Derya Bilgiç (xxx) 13, Sevgi Uzun (x) 1, Meltem Avcı ( x), Alina Iagupova (xxx) 11, Naumenko (xx) 20, Ndour (xxx) 19,
MERSİN BÜYÜKŞEHİR: Asena Yalçın (x) 4, Burcu Çiğil (x) 5, Melis Talay (x) 3, Dürdane Gülşah Gümüşay (x) 2, Gintare Petronyte (xxx) 19, Yvonne Marvhe Anderson (xx) 8, Sasa Cado (xxx)15, Ashley Janeen Walker (xxx)15
1'İNCİ PERİYOT: 17-8
İLK YARI: 35-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-48
TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi mücadelesinde Çukurova Basketbol, sahasında Mersin Büyükşehir Belediye'ye 71 - 64 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)