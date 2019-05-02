Çukurova Basketbol, KBSL'de finale yükseldi

BOTAŞ - Çukurova Basketbol: 57-63
ANKARA ()
SALON: Ankara
HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Orkun Yurtdaş
BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Olcay Çakır Turgut 11, Krivacevic 13, Williams 11, Garrick, Cuic 6, Kübra Erat 8
ÇUKUROVA BASKETBOL: Gray 20, Bone 11, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Gueye 15, Pelin Derya Bilgiç 17, Şaziye İvegin Üner, Gökşen Fitik
1'İNCİ PERİYOT: 10-20
İLK YARI: 27-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 4'üncü maçında Çukurova Basketbol deplasmanda BOTAŞ'ı 63-57 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.
Çukurova Basketbol'un finaldeki rakibi, Fenerbahçe - Galatasaray eşleşmesinin galibi olacak.