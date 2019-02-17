Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 120-46

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN, () -

SALON: Servet Tazgegül

HAKEMLER: Sertan Kırklar (xx), İsmail Binbir (xx), Serhat Dülker (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 29, Sera Özelçi (xxx) 3, Pelin Bilgiç (xxx) 10, Alina Iagupova (xxx) 16, Liudmyla Naumenko (xxx) 14, Şaziye İvegin Üner (xxx) 9, Sevgi Uzun (xxx) 6, Chelsea Gray (xxx) 13, Meltem Avcı (xxx) 20

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İmani Watkins (xx) 2, Şevval Akalan (xx) 8, Gülse Uğur (xx) 8, Yasemin Güneş (x) 8, Aminata Fall (x) 2, Kardelen Gezgin (x) 5, Meltem Topaloğlu (x), Şuğranur Sönmez (xx) 5, Eylül Minez (xx) 6, Hande Güven (x) 2, Ceren Taylan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 29-10

İLK YARI: 56-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 93-33

Türkiye ve Avrupa'da şampiyonluk kovalayan Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında İstanbul Üniversitesi'ni ağırladı. İlk çeyrekte farkı 19 sayıya kadar çıkaran ev sahibi, soyunma odasına ise 56-24 öne gitti. Savunma ve hücumda etkili bir oyun sergileyen Çukurova Basketbol, maçı 120-46 kazanarak galibiyet serisini 19'a çıkardı.

(FOTOĞRAFLI)

