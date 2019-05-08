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Çukurova Basketbol - Fenerbahçe: 78-71

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN () SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Tahsin Kuzu (xx), Egemen Ercan (xx) ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 9, Gökşen Fitik (xx), Pelin Bilgiç (xxx) 6, Chelsea Gray (xxx) 41, Astou Ndour...

Çukurova Basketbol - Fenerbahçe: 78-71

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN ()

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yener Yılmaz (xx), Tahsin Kuzu (xx), Egemen Ercan (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 9, Gökşen Fitik (xx), Pelin Bilgiç (xxx) 6, Chelsea Gray (xxx) 41, Astou Ndour (xxx) 13, Şaziye İvegin (xx) 7, Kim Mestdagh (xx), Sevgi Uzun (xx) 2, Meltem Avcı (xx), Sera Özelçi
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı (x) 5, Niema Vaughn (xxx) 16, Kelsey Plum (xxx) 27, Anastasiya Verameyenka (x) 5, Tuğçe Canıtez (x) 8, Ayşe Cora (x) 2, Özge Yavaş (x), Nicole Hartley (x) 8, Merve Arı, Esra Ural
1'İNCİ PERİYOT: 10-21
İLK YARI: 30-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-49

Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maça etkisiz bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-30 geride gitti. Taraftarının da desteğini alarak 3'üncü çeyrekte hırslı bir oyun sergileyen turuncu beyazlılar, son çeyreğe 50-49 önde girdi. Etkili oyunun maçın son bölümünde de sürdüren Çukurova Basketbol, Chelsea Gray'ın 41 sayısı ile maçı 78-71 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı cuma günü yine Mersin'de oynanacak.

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