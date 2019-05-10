Çukurova Basketbol - Fenerbahçe: 67-69

Mustafa ERCAN - Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN ()
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Önder Yılmaz (xx), Aydın Karaçay (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 16, Gökşen Fitik (xx) 8, Pelin Bilgiç (xx) 8, Chelsea Gray (xxx) 19, Astou Ndour (xxx) 14, Şaziye İvegin (x), Kim Mestdagh (x), Sevgi Uzun (x) 2, Meltem Avcı (x), Sera Özelçi
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı (xx) 5, Niema Vaughn (xxx) 20, Kelsey Plum (xxx) 18, Tuğçe Canıtez (x) 2, Cecilia Zandalasini (xx) 12, Ayşe Cora (x) 3, Özge Yavaş (x) 3, Kiah Stokes (x) 6, Merve Arı, Esra Ural
1'İNCİ PERİYOT: 20-23
İLK YARI: 32-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-52
Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maç, konuk ekibin 69-67'lik üstünlüğü ile sona ererken, seride durum 1-1'e geldi. Serinin 3'üncü ve 4'üncü maçları İstanbul'da oynanacak.
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