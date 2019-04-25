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Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 74-50

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN () SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), İbrahim Altıntaş (xx), Sertan Kırklar (xx) ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 11, Gökşen Fitik (xx) 6, Pelin Bilgiç (xx) 4, Chelsea Gray (xxx) 16, Astou Ndour...

Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 74-50

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN ()

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), İbrahim Altıntaş (xx), Sertan Kırklar (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 11, Gökşen Fitik (xx) 6, Pelin Bilgiç (xx) 4, Chelsea Gray (xxx) 16, Astou Ndour (xxx) 18, Şaziye İvegin (x), Kim Mestdagh (xx) 3, Sevgi Uzun (xx) 7, Meltem Avcı (xx) 9
BOTAŞ: Claudia Cuic (x) 4, Olcay Çakır (xxx) 15, Büşra Akbaş (xx) 7, Tijana Krivacevic (x) 2, Elizabeth Williams (x) 8, Sehernaz Çidal (x), Kübra Erat (x) 3, Aylin Darınç (x), Madeleine Garrick (xxx) 11
1'İNCİ PERİYOT: 19-10
İLK YARI: 42-23
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-36

Çukurova Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final karşılaşmasının ilk ayağında BOTAŞ'ı konuk etti. Hava atışından son saniyeye kadar üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 74-50 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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