Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15 bin polis alacağız
İçişleri bakanı Süleyman Soylu: 15...
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Şenol Güneş, istifa mı edecek?
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı musallat etmeyin
Soylu:  İBB'ye HDP’yi , PKK’yı...
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...

CSM Bükreş - Fenerbahçe Opet: 1-3

İSTANBUL () SALON: Sala Polivalenta HAKEMLER: Sabine Witte (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya) CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Budai-Ungureanu, Sobo, Inoue (L), Saita (L)  (Alupei, Kodola, Salaoru) FENERBAHÇE OPET: Fatma,...

CSM Bükreş - Fenerbahçe Opet: 1-3

İSTANBUL ()

SALON: Sala Polivalenta
HAKEMLER: Sabine Witte (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)
CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Budai-Ungureanu, Sobo, Inoue (L), Saita (L)  (Alupei, Kodola, Salaoru)
FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L) (Rabadzhieva, Beliz)
SETLER: 11-25, 25-21, 19-25, 14-25
SÜRE: 93 dakika (19, 26, 25, 23)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe Opet, E Grubu’ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda Romanya’nın CSM Bükreş takımını 11-25, 25-21, 19-25 ve 14-25‘lük setlerle 3-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328