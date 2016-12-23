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CSKA Moskova - Fenerbahçe:79-95

 İSTANBUL- Salon: Megasport Arena Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya) CSKA Moskova: Jackson 11, Higgins 2, Kurbanov 12, Vorontsevich 15, Freeland 2, Teodosic 21, Hines 4, Antonov 3, Kulagin,...

CSKA Moskova - Fenerbahçe:79-95

 İSTANBUL-

Salon: Megasport Arena

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jakub Zamojski (Polonya)

CSKA Moskova: Jackson 11, Higgins 2, Kurbanov 12, Vorontsevich 15, Freeland 2, Teodosic 21, Hines 4, Antonov 3, Kulagin, Augustine 5, Fridzon 2, Khryapa 2

Fenerbahçe: Sloukas 3, Nunnally 11, Datome 4, Antic 4, Vesely 10, Udoh 17, Ali Muhammed 25, Kalinic 13, Melih Mahmutoğlu 8

1. Periyot: 23-13

Devre: 41-36

3. Periyot: 59-58

Normal süre: 75-75

5 faulle çıkan: 39.43 Augustine (CSKA Moskova)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında normal süresi 75-75 biten maçta Fenerbahçe, uzatma bölümü sonunda deplasmanda son şampiyon Rusya'nın CSKA Moskova takımını 95-79 mağlup etti. Fenerbahçe, bu sonuçla 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı ve 9. galibiyetini elde etti. CSKA Moskova'nın ise 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Fenerbahçe bu galibiyet ile rakibinin evinde 17 maçlık galibiyet serisine de son verdi.

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