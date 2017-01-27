CSKA Moskova - Anadolu Efes: 80- 77

İSTANBUL-
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Milos Koljensic (Karadağ)
CSKA Moskova: Jackson 10, Antonov, Higgins 11, Kurbanov 10, Hines 13, De Colo 14, Dmitry Kulagin 9, Augustine 6, Fridzon 5, Freeland, Vorontsevich 2
Anadolu Efes: Heurtel 24, Paul 3, Cedi Osman 3, Brown 11, Dunston 8, Thomas 2, Honeycutt 16, Doğuş Balbay, Granger 8, Kirk 2
1. Periyot: 25-24
Devre: 42-35
3. Periyot: 65-52
Basketbol THY Avrupa Ligi'ndeki 20. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımına 80-77 mağlup oldu. Bu sonuçla, CSKA Moskova 15. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 11. mağlubiyetini yaşadı.