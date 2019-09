CSI İstanbul engel atlama yarışmaları final koşularıyla sona erdi

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen, ülke milli takımlarının da yarıştığı 11 Balkan ülkesinin katılımıyla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde yapılan CSI İstanbul engel atlama yarışmaları sona erdi.Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 30 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları’nda dünyanın önemli 150 sporcu ve 250 at yarıştı. Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenen dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıktı.Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstlendi.CSI Engel Atlama yarışmalarında koşulan DS Türkiye Bronze tur final kupasında alınan sonuçlar şöyle:1’nci Loana Cimpoesu - Corlando atı ile2’nci Melisa Yuncu Can - Cup Of Coco isimli atı ile3’üncü Maria Andrea Ninulescu - Argentina atı ile4’üncü Maria Andrea Ninulescu - Quasar atı ile5’nci Benhur Çavdarlı - Elsa Linea O.A atı ile6’nci Serra Sengel - Gold Rush atı ile

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Organizasyondan görüntüler

- Atilla Akbıyık ile röportaj

- Yarışmalardan detaylar

- Binicilerle röportajlar

- Genel detaylar