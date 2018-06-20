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Cristiano Ronaldo, 62 yıllık rekoru kırdı

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, () Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz ile birlikte mücadele eden Cristiano Ronaldo, B Grubu'nda bugün oynanan Fas karşılaşmasında fileleri havalandırarak, milli takım formasıyla toplamda 85 gole ulaştı. Yeni...

Cristiano Ronaldo, 62 yıllık rekoru kırdı

Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL, ()

Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz ile birlikte mücadele eden Cristiano Ronaldo, B Grubu'nda bugün oynanan Fas karşılaşmasında fileleri havalandırarak, milli takım formasıyla toplamda 85 gole ulaştı. Yeni bir rekora imza atan 33 yaşındaki yıldız isim, bu alanda 62 yıldır 84 gol ile liderliği elinde bulunduran Macaristanlı eski futbolcu Ferenc Puskas'ı geride bıraktı.
152 MAÇ, 85 GOL
Milli Takım formasını 2003 yılından bu yana taşıyan yıldız oyuncu, ülkesiyle birlikte daha önce toplamda 152 karşılaşmaya çıkarken, fileleri ise bugün attığı gol ile 85 kez havalandırmış oldu. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupaları'nda 15 kez boy gösteren Cristiano Ronaldo, 7 gol 2 asistlik performansla katkıda bulundu. 
Fas Milli Takımı ile bugün oynanan mücadelede 85 gole ulaşan Ronaldo, 84 gollü Ferenc Puskas'ı geride bırakarak zirveye oturdu. Milli takım formasıyla en çok gol atan diğer isimler ise 75 golle Sandor Kocsis ve 71 golle Miroslav Klose oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE ZİRVEDE
İspanyol ekibi Real Madrid ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kazanan Cristiano Ronaldo, çıktığı 13 karşılaşmada attığı 15 gol ile turnuvayı gol kralı olarak tamamladı. Daha önce 5 kez Ballon d'Or ödülü de alan Portekizli yıldız, La Liga'da ise geçen sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada 26 kez fileleri havalandırdı.
 

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