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Çorum Belediyespor - Kızılcabölükspor: 0-0

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()- STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xxx), Asker Açıkgöz (xxx), Baki Mutlu (xxx) ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xx)- Emre (xxx), Yakup Kayış (xx), M.Haktan (xx) (Dk.82 Mert x), Doğan Can (xx),...

Çorum Belediyespor - Kızılcabölükspor: 0-0

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,()-

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (xxx), Asker Açıkgöz (xxx), Baki Mutlu (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xx)- Emre (xxx), Yakup Kayış (xx), M.Haktan (xx) (Dk.82 Mert x), Doğan Can (xx), Akın (xx), Kıvanç (xx) (Dk.71 Oğuzhan x), Ertuğrul (xx), Yakup Yiğit (xxx), Yasin (xx), Selim (xx) (Dk. 87 M.Zahit)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan (xx)- Kaan (xx), Anıl (xxx), Mustafa Altun (x) (Dk. 69 Samet x), Ramazan Eraslan (xx), Sedat (xx), Ali Helvacı (xxx), Tayfun (xx), Taygun (xx), İlyas (xx) (Dk. 82 Ramazan Kuzu x), Mustafa Ethem (xx) (Dk. 86 Burak)
SARI KARTLAR: Ramazan, İlyas, Mustafa Altun, Samet (Kızılcabölükspor) - Yakup Yiğit, Ertuğrul (Çorum Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, kendi sahası ve seyircisi önünde oynadığı  Kızılcabölükspor ile  0-0 berabere kaldı.
1'inci dakikada Kızılcabölükspor atağında, ara pasta topla ceza sahasında buluşan Mustafa Altun, kale alanının sol köşesinde buluştu, vuruşunda kaleci Sercan’dan dönen topu yine Mustafa tamamladı, bu kez çizgiden Yakup Kayış göğsüyle gole izin vermedi.
2'nci dakikada Sağdan gelişen atakta, Doğan Can’ın pasında Yasin ceza sahası dışından uzak köşeye vurdu, kaleci Cihan topu kornere çeldi.
45'inci dakikada Kızılcabölükspor atağında, Mustafa Ethem sağdan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye sert vurdu, az farkla yandan auta gitti.
72'nci dakikada soldan gelişen Kızılcabölük atağında, Anıl’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Samet kaleye gönderdi, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
75'inci dakikada sağdan gelişen Kızılcabölük atağında, Anıl ortaladı, penaltı noktası üzerinden Mustafa Ethem uygun durumda kafayı vurdu ancak top yandan auta gitti.
90+2'nci dakikada  Doğan Can’ın pasında soldan Yasin ceza sahasına girer girmez sert vurdu, üstten auta gitti.
90+3'üncü dakikada çeza sahasında Oğuzhan’ın vuruşunda kaleciden dönen topu Doğan Can 2 metreden baş kale yerine auta attı.
Mücedele 0-0'lık skorla sonuçlandı.
(FOTOĞRAFLI)

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