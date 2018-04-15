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Çorum Belediyespor - Cizrespor: 1 - 1

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()- STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu. HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Faik Polat (xxx), Arda Darcan (xxx) ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xxx) - Ertuğrul (xx), Yakup Kayış (xx) (Dk. 90 M.Haktan), Akın (xxx), Yakup Yiğit...

Çorum Belediyespor - Cizrespor: 1 - 1

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,()-

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xxx), Faik Polat (xxx), Arda Darcan (xxx)
ÇORUM BELEDİYESPOR: Sercan (xxx) - Ertuğrul (xx), Yakup Kayış (xx) (Dk. 90 M.Haktan), Akın (xxx), Yakup Yiğit (xxx), Emre Yüksektepe (xxx), Mert (xx) (Dk. 81 Kıvanç x), Oğuzhan (xx) (Dk. 86 Selim), Doğan Can (xx), Abuzer (xx), Yasin (xxx)
CİZRESPOR: Burak Kaplan (xx) -  Evren (xx), Gökhan (xx), Şamil (xxx), Hurşut (x) (Dk. 46 Mustafa x), M.Ali (xx), Erhan (xx), Emrah Çalışlar (xx), Özer (xxx), Vedat (xx) (Dk. 71 Hakan x), İsmail (xx) (Dk. 86 Osman)
GOLLER: Dk.52 Emre Yüksektepe (Çorum Belediye), Dk. 57 Vedat (Cizrespor)
SARI KARTLAR: Şamil, Evren, İsmail (Cizrespor) - Doğan Can (Çorum Belediye)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, cezası nedeniyle  seyircisiz oynadığı maçta Cizrespor ile  1-1 berabere kaldı.

10'uncu dakikada Çorum Belediye atağında, Yasin sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, top uzak direğin yanından auta çıktı.
25'inci dakika Çorum Belediye atağında, Yasin ceza yayı içerisinden sert vurdu, kaleci Burak üzerine gelen topu kornere çeldi.
31'inci dakikada Cizrespor’un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada kale alanı içerisinde Vedat kafayı vurdu, kaleci Sercan çizgide iki hamlede topa sahip oldu.
35'inci dakikada  Çorum Belediye penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza yayının sağındaki boşluktan Yakup Kayış’ın pasında Mert ceza sahasında topla buluşacakken Cizresporlu Evren topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Abuzer kullanırken, sert vuruşunda top üst direkten döndü.
52'inci dakikada Çorum Belediye golü buldu. Soldan çizgiye inen Abuzer'in ortasında Emre Yüksektepe kale alanı içerisinden kafayla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
57' inci dakikada sağdan gelişen Cizrespor atağında, İsmail çizgiye inip topu yerden kale alanı içerisine çıkarttı, savunmadan seken topu arka direkte kale alanı içerisinden Vedat boş kaleye gönderdi: 1-1.
82' inci dakikada  Çorum Belediye atağında, Kıvanç’ın kafayla sektirdiği topla buluşan Abuzer sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunu yaptı, kaleci Burak ayağı ile topu çıkartarak gole izin vermedi.
83'üncü dakikada Cizrespor’un kazandığı serbest vuruşta Gökhan yerden vurdu, kaleci Sercan topu direk dibinden çıkarttı.
88' inci dakikada  Çorum Belediye ikinci gole çok yaklaştı. Ceza yayının 5-6 metre gerisinden kazanılan serbest vuruşta Abuzer direkt kaleyi düşündü, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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