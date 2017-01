Çocukluk arkadaşı iki futbolcunun ilk hayali gerçekleşti

A takıma kadar yükseldiler şimdi kariyerlerini perçinlemek istiyorlar

Gençlerbirliği'nin iki genç oyuncusu Taha ve Mahmut'un futbol hikayesi

Antalya-

(fotoğraflı)

Gençlerbirliği'nin iki genç oyuncusu Taha ve Mahmut'un futbol hikayesinde ilk hayalleri gerçekleşti.

Çocukluk arkadaşı Taha ve Mahmut, küçük yaşta girdikleri Gençlerbirliği'nde A takıma kadar yükseldiler. Şimdi futbolculuk kariyerlerini A takımda kalıcı olarak perçinlemek istiyorlar.

Taha, "Sadece Mahmut ile değil şu an altyapıdan yetişerek A takımda forma giyen tüm futbolcularla bir aradaydık. Birlikte büyüdük, birlikte sevindiğimiz anlar oldu, üzüldüğümüz şeyler oldu. Aynı takımlarda oynadık hep." derken, Mahmut da "Taha ile şimdi bile birlikteyiz, kamplarda oda arkadaşıyız. Ayrıca diğer arkadaşlarımızla bir arada büyüdük, hep iç içeydik" diyerek altyapıdaki günlerine değindi.

Taha futbolu Gençlerbirliği'ne 12 yaşında gelerek öğrendiğini söylerken, A takım idmanlarını izleyerek büyüdüğünü ve hayalinin ilk kısmını gerçekleştirerek A takıma yükseldiğini söyledi. Taha, "Ben tesislerde büyüdüm, okula oradan gidip geldim, sürekli A takım antrenmanlarını izliyordum. A takıma yükselme hedefimi gerçekleştirdim.Şimdi de burada kalıcı olmak istiyorum" dedi.

Mahmut ise 7 yaşında geldiği Gençlerbirliği'ni futbolcu fabrikası olarak nitelendirirken, İlhan Cavcav'ın altyapıya verdiği önemin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Mahmut, " Altyapımızın başarısında başkanımızın payı çok büyük. Kendisi her zaman altyapıdan çıkan oyuncuları destekliyor. Bizim altyapımız başarılıysa, başkanımızın bunda payı çok büyük."dedi.

Mahmut, Hacettepe'nin Gençlerbirliği altyapısı için önemini anlatırken, "orada lig yarışını öğrendik, hedefli bir takımla mücadele etme özgüvenini yaşadık. Şampiyonluk da yaşadık, playoff'u da zorladık. Altyapının başarısını oraya taşıyarak profesyonel ligi ve profesyonelliği öğrendik" dedi. Taha ise "Ciddi deplasman deneyimleri kazandık, seyirci baskısını gördük, deplasman psikolojisini öğrendik. Hacettepe altyapıdan çıktıktan sonra A takıma çıkmadan önce önemli bir adım. Ben Hacettepe'de Mustafa Kaplan ve kaleci antrenörümüz Neşet Büyükkılıç'ın desteğini de unutamam, bana çok şey kattılar. Ayrıca Hacettepe ve Gençlerbirliği'ni "iki evladım" diye tanımlayan başkanımızın da başarımız da büyük katkısı var." Dedi.

Ümit Özat'ın da kendileri gibi altyapıdan çıkan bir isim olduğunun hatırlatılması üzerine, iki genç oyuncu da bu durumun kendileri için önemli bir şans olduğunu söylüyor. Mahmut, "Ümit Hoca da bizim geçtiğimiz yollardan geçmiş bir isim. Onun gelmesi ile tam bir aile gibi olduk. Bize değer veriyor ve bu takımın bir parçası olduğumuzu hissettiriyor" dedi. Taha ise Özat'ın mütevazı kişiliğine değindikten sonra "Ligde olmasa da kupada her zaman şans vermeye çalışıyor. Tek tek hepimizle ilgileniyor. Bize verdiği değeri çok rahat bir şekilde hissediyoruz. Tüm takımdaki futbolcularla tek tek ilgilenen bir hoca ile çalışmak bizim için büyük şans" dedi.

Kupada Gençlerbirliği'nin performansını da değerlendiren genç oyuncular, kupada iddialı olduklarını dile getirdiler. Mahmut, Özat'ın "iki kez bu kupayı kazandık, üçüncüsü neden olmasın" sözünü hatırlatarak, "bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz" derken; Taha da yıllar sonra ilk kez bu kadar kupada iddialı olduklarına değindi ve şunları söyledi:

"Takım olarak bir Avrupa hedefimiz var, ligde 5 ya da 6.sıra diyoruz. Kupada da gideceğimiz son noktaya kadar gidip, kazanmak istiyoruz."

Son olarak kişisel hedeflerine de değinen genç oyunculardan Taha, A takımda Hopf ve Nihat'ın kendisine çok yardımcı olduklarını ve genç bir kaleci için ikisinin büyük şans olduğunu söyledi. Taha, "A takımda kalıcı olmak istiyorum. Bana bu kulübün verdiği emekleri, A takımda forma giyerek taçlandırmak istiyorum"dedi. Mahmut ise , "7 yaşında geldiğim bu kulübün değişilmez oyuncularından olmak istiyorum. Altyapıda olduğu gibi A takımda da Gençlerbirliği formasını layıkıyla taşımak ve her Türk futbolcu gibi A Milli formayı giymeyi hedefliyorum"dedi.