Çocuklara en güzel hediye Bakırköy Belediyesi'nden

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu: "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz"

"Milli takımlar düzeyinde sporcu yetiştirmek adına burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz"

Bakırköy Belediyesi'nin 'Karne Sizden Yaz Spor Okulu Bizden' projesiyle yaz tatili boyunca ücretsiz yaz spor okulu hizmeti sunduğu öğrencilere yönelik ödül törenlerinin üçüncüsünde konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, "Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi.

Atatürk Spor ve Yaşam Köyü, dün önemli bir törene ev sahipliği yaptı. Bakırköy Belediyesi'nin ilçedeki çocuklara ücretsiz yaz spor okulu hizmeti sunduğu, "Karne Sizden Yaz Spor Okulu Bizden" projesinin bu yılki ödül törenlerinin üçüncüsü geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yanı sıra spor medyasının usta kalemleri İlker Yasin ve Gürcan Bilgiç'in de iştirak ettiği tören, ailelerden büyük ilgi gördü. Öğrencilere başarı belgesi ile madalyalarının takdim edildiği kapalı spor salonunda alkışlarla karşılanan başkan Kerimoğlu, 'ya verdiği röportajda Türkiye'nin en nitelikli hizmetlerini ücret talep etmeden sunan tek belediye olduklarını dile getirdi. Kerimoğlu, şöyle konuştu:

"BAKIRKÖYLÜ 4 BİN 500 ÖĞRENCİMİZİ YAZ SPOR OKULLARINDA EĞİTTİK"

"Sporla ilgili çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Haziran ayından beri karnesini alan Bakırköylü çocuklarımıza 'Karne sizden spor bizden' etkinliği gerçekleştirerek onları sporla tanıştırmak istedik. İlçe milli eğitim müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmalarla bölgemizdeki bütün öğrencilerimizi yaz spor okullarını eğitmek amacıyla böyle bir etkinliğe imza attık. Hemen hemen 4 bin 500 öğrencimizi yaz spor okullarında eğittik. Çok kıymetli eğitmenlerimiz, değerli antrenörlerimiz var. 8 branşta eğitim veriyoruz. Futbol, satranç, voleybol, tenis, yüzme, cimnastik, basketbol, buz pateni birbirinden önemli antrenörlerimizle çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Bakırköy Belediyesi uzun süredir sadece yaz spor okullarıyla değil, yılın her ayında gerek gençlerimize, gerek yetişkinlerimize sahip olduğu spor alanlarında her türlü ücretsiz spor hizmetlerini başarıyla veriyor.

Bakırköy Belediyesi'nin yaklaşık 60 bin metrekarelik kapalı ve açık spor tesisleri var. Profesyonel liglere hizmet verebilecek iki tane büyük futbol sahası var. Ayrıca yarı profesyonel futbol sahası var, ayrıca 2 bin kişilik tribün kapasiteli kapalı spor salonumuz var. Burada profesyonel kulüpler de antrenmanlarını yapıyor. Bunun yanında kapalı olimpik havuzumuz var, yarısı kapalı olmak üzere 10 tenis kortumuz var, Türkiye'de çok az bilinen bir spor olan bocce için sahamız var, hemen her yıl ulusal ve uluslararası düzeyde satranç turnuvaları düzenliyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz satranç turnuvasına yurtdışından gelenlerle birlikte yaklaşık 1500 sporcu katıldı. Çok büyük bir satranç turnuvası gerçekleştirdik. Anneler gününde 'yüzme bilmeyen kalmasın' diyerek, 'Yüzme bilmeyen kalmasın anne' projesiyle Bakırköy'de yaklaşık 3 bin annemize yüzme öğrettik. Yine babalar gününde 'Yüzme bilmeyen baba kalmasın' sloganıyla 5 bin babamıza yüzme öğrettik.

"SPOR EĞİTİMİ KONUSUNDA ÖRNEK BELEDİYEYİZ"

Sporun hemen her dalında, Bakırköy'deki amatör ya da profesyonel spor kulüplerimizle beraber altını kalın çizgiyle çiziyorum tamamen ücretsiz şekilde spor hizmetlerini gerek eğitim, gerek de milli takımlar düzeyinde sporcu yetiştirmek adına burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ben sadece Bakırköylülere değil, bölgemizde bulunan diğer komşu ilçelerden de bizden hizmet almak isteyen tüm ailelere bu hizmeti sunuyoruz. Bundan büyük iftihar duyuyoruz. Bu başarılı hizmetimizi gerek antrenörlerimiz, gerek eğitimcilerimiz, gerekse buradaki kulüplerimizin desteğiyle sürdürüyoruz. Ben buradaki başarılı hizmette emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şunu iftiharla söyleyebilirim, Bakırköy Belediyesi'nin birçok alanda önemli hizmetleri var; ama spor eğitimi konusunda büyük bir iddia ile söylüyorum. Türkiye'nin en nitelikli ve hizmetlerini ücretsiz veren tek belediyesidir."

Törenin açılış konuşmasını yapan İlker Yasin ise Atatürk sevgisi ve vatanperverlik vurgusu yaptı.

