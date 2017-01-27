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Çocuklar turnuvada ter döktü, aileleri tatil yaptı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 yıldızlı otelde düzenlenen 'Kremlin Cup'a katılan 327 sporcu turnuvada ter dökerken, aileleri tatilin keyfini çıkardı. Kundu bölgesinde Kremlin Otel'de düzenlenen 'Kremlin Cup'a Türkiye genelinden...

Çocuklar turnuvada ter döktü, aileleri tatil yaptı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 5 yıldızlı otelde düzenlenen 'Kremlin Cup'a katılan 327 sporcu turnuvada ter dökerken, aileleri tatilin keyfini çıkardı.
Kundu bölgesinde Kremlin Otel'de düzenlenen 'Kremlin Cup'a Türkiye genelinden 32 basketbol takımı katıldı. 15 yaş altı çocukların katıldığı ve 5 kategoride düzenlenen turnuva, basketbol sahalarına çevrilen otelin toplantı salonlarında gerçekleştirildi. Organizasyonu düzenleyen eski milli voleybolcu Gürsel Yeşiltaş, ilk defa iç mekanda basketbol organizasyonu düzenlediklerini söyledi. Yarıyıl tatilini değerlendirmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Yeşiltaş, 5 gün süren turnuvada 68 müsabakanın oynandığını dile getirdi. Yeşiltaş, “327 sporcu turnuvada ter döktü. Çocukların yanı sıra aileleri de turnuvaya gelerek otelde tatil imkanı yakaladı. Tatil ve sporun bir arada olduğu bir turnuva oldu" dedi.
EN FAZLA OYUNCU FENERBAHÇE'DE
Turnuvaya en çok sporcuyu getiren takım Fenerbahçe Koleji Spor Kulübü oldu. Kulübün Koordinatörü Hakan Fertelli, iyi bir turnuva geçirdiklerini söyledi. Kampa katılan oyuncuların özgüven sağlamak istediklerini kaydeden Fertelli, 6 yaşındaki çocukların da turnuvada yer aldığını söyledi.
Turnuvanın son gününde ise başarılı takımlar ödüllendirildi. Her oyuncuya katımlarından dolayı madalya verildi. Madalyalarını alan minik sporcular takımları lehine tezahürat yaparken, aileler ise çocuklarının fotoğraflarını çekti.

FOTOĞRAFLI

 

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