Çocuk Karnavalı 9 Temmuz'da başlıyor
Çocukların zihinsel, fiziksel becerilerini artıracak atölyelerin ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği Çocuk Karnavalı 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul çocukların sporla iç içe, sağlıklı ve eğlenceli bir yaz geçirmesi amacıyla etkinliklerini sürdürüyor. Çocukların zihinsel, fiziksel becerilerini artıracak atölyelerin ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği Çocuk Karnavalı 9-10-11 Temmuz 2021 tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek.
Pandemi sürecinde hareketsiz kalan çocukları aktif hale getirmek amacıyla sporla birlikte öğretici ve eğlenceli programların yer aldığı etkinlikler planlayan Spor İstanbul, 28 Haziran’dan bu yana devam eden Doğa Kampı’nın ardından Çocuk Karnavalı düzenliyor. 8-13 yaş arası çocukların katılabileceği Çocuk Karnavalı, 9-10-11 Temmuz’da Yenikapı’daki etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Çocuk Karnavalı’nda Tırmanma, Trambolin, Satranç, Mini Golf gibi aktivitelerin yanı sıra Sanal Gerçeklik Atölyeleri, Dijital Atölyeler ve Zihin Atölyeleri yer alacak.
ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK
Her gün yaklaşık 2 bin çocuk olmak üzere, 3 günde toplam 6 bin çocuğun keyifli vakit geçireceği karnaval, tüm pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirilecek. Her çocuğun yanında en az bir ebeveyni etkinlik alanına giriş yapabilecek. Girişlerde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunması için çocuklar alana gün boyunca 3 seans ile alınacak. İlk seans 10.00 – 12.00, ikinci seans 13.00 – 15.00 ve son seans ise 15.30 – 17.30 saatleri arasında olacak. Etkinlik alanına giriş yapan çocuklara bileklik takılacak.
Çocuk Karnavalı’na katılmak için başvurular 11 Temmuz’a kadar sürecek. Spor İstanbul’un düzenlediği Çocuklar İçin Doğa Kampı etkinliği ise 30 Ağustos’a kadar devam edecek.
Detaylı bilgi ve kayıt için: https://event.spor.istanbul/
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016