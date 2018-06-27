Anıl UÇAN/İSTANBUL,()

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbul'a geldi.

Sabah saatlerinde eski kulübü PSV Eindhoven ile vedalaşan Hollandalı teknik adam, daha sonra uçağa binerek saat 16.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaştı. Cocu'yu havalimanında kulüp yetkilileri çiçeklerle karşılarken, daha sonra araçla havalimanından ayrıldı.

Phillip Cocu saat 18.30'da Ülker Stadyumu'nda düzenlenen tören ile kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cocu'nun havalimanından çıkışı

- Araca binişi