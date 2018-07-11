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Cocu: ''Hep birlikte çok iyi işler yapacağız''

Mustafa AKIN / LOZAN () Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Samandıra'daki son idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu. Sarı lacivertli ekipte herkese ihtiyacı olduğunu ifade eden Cocu, bütün takımın hep birlikte çok iyi işler...

Cocu: ''Hep birlikte çok iyi işler yapacağız''

Mustafa AKIN / LOZAN ()

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Samandıra'daki son idmanda öğrencilerine uyarılarda bulundu.
Sarı lacivertli ekipte herkese ihtiyacı olduğunu ifade eden Cocu, bütün takımın hep birlikte çok iyi işler yapacağının altını çizdi.
Yeni dönemde 'Ben değil, biziz' diyen Cocu, ''Geçen sene neler yaşadığınızı biliyorum ama bu yıl o yaşananların hiçbiri olmayacak. İlk 5 hafta kazanıp yolumuza devam edeceğiz ama en önemlisi ilk hafta oynayacağımız Bursaspor maçı. Bursaspor'u kendi evimizde taraftarımızın önünde yeneceğimize inanıyorum. Ekip ruhu ile mücadele edeceğiz'' diye konuştu.
''COŞKULU TARAFTAR VE YÖNETİM BENİ ÇOK UMUTLANDIRIYOR''
Fenerbahçe'de gerekli duyulan yerlere takviyelerin de yapılacağını kaydeden Cocu, futbolcuların kafasını transferlere takmamasını istedi. Cocu, ''Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimizi düşünüyorum. Zor olacak ama bunu başaracağız. Arkamızda coşkulu taraftarımız ve yönetim var, bu da beni çok umutlandırıyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Cocu'dan detaylar (ARŞİV)

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