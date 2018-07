Cocu, futbolcuları 4-3-3 sistemine alıştırıyor

Yeni gençler IN, eski gençler OUT

Eljif, Ferdi ve Barış ilk 11'i zorlayacak



Mustafa AKIN, İstanbul

Fenerbahçe'nin Lozan kampı dün oynanan Fulham maçı ile sona erdi. 10 Temmuz'da başlayan ikinci tur kamp çalışmaları 18 Temmuz itibarıyla noktalanırken, teknik direktör Phillip Cocu, takımdaki umudunu hiçbir gün kaybetmeyerek çalışmalarını sürdürdü. Özel programlarla aşırı yüklemeler yapan Hollandalı teknik adam, futbolculardan istediğini tam anlamıyla alabilmek için herkesle birebir ilgilendi. İsviçre kampı boyunca 2 hazırlık maçı oynayan ve ilk maçta İsviçre 2'nci Lig ekibi Lozan'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe 2'nci maçta ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ı 3-0 yenerek İstanbul'a mutlu döndü. Bir günlük iznin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan sarı lacivertliler, bundan sonraki aşamada taktik ağırlıklı çalışmalar yapacak.

ELJIF, FERDİ VE BARIŞ İLK 11'İ ZORLAYACAK

Sarı lacivertli ekipte kamp boyunca idmanlarda istediğini alabilmek için aşırı yüklemeler yapan teknik direktör Phillip Cocu, her oyuncuyla da birebir ilgilenerek istediğini alabilmek adına öğrencilerine her an müdahalede bulundu. Cocu'nun idman sistemine alışmaya çalışan futbolculardan Mehmet Ekici ile Valbuena diğer arkadaşlarına göre biraz geride kaldı. Takıma yeni katılmalarına rağmen hemen uyum sağlayan Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu ise ilerisi için bir umut ışığı yaktılar. Altınordu'dan takıma dahil olan Berke Özer ve Barış Alıcı sarı lacivertli formayı her maçta sırtlarında bulmak için çok çalışacaklarını her fırsatta dile getirdiler. Özellikle idmanlarda ve oynanan hazırlık maçlarında takıma hazır olarak geldiği görülen Ferdi Kadıoğlu ise top tekniği ile göze çarpan isim oldu. Eljif Elmas da geçen sezon dışarıda beklemesinin verdiği hırs ile antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında üstün bir mücadele sergiledi. Genç oyuncu hızlı düşünen oyunu ile Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağa benziyor.

YENİ GENÇLER IN, ESKİ GENÇLER OUT

Volkan Demirel'den de özel isteklerde bulunan Cocu, kaptanlık pazu bandını taşıyan tecrübeli oyuncudan takımı yönlendirmesini ve özveri ile çalışmasını istedi. Genç oyuncuların takıma uyum sağlaması için de Volkan'ın yanı sıra Mehmet Topal, Hasan Ali ve Skrtel'den destek isteyen Hollandalı teknik adam, takımın en tecrübelilerinden büyük özveri ve katkı beklediğini söyledi.

Takımla yaptığı toplantılarda ihtiyaç duyulan bölgeleri bildiklerini ve gerekli takviyelerin yapılacağının sözünü veren Phillip Cocu, lige kadar oynanacak olan hazırlık maçlarında da herkese forma şansı vereceğini, önümüzdeki günlerde daha iyi olacaklarını, kimsenin ümitsizliğe kapılmamasını ve bu kadro ile devam edeceklerinin sinyalini verdi. 4-3-3 'ün ana sistemleri olacağını belirten Hollandalı teknik adam eldeki kadroya en uygun yapının bu olduğunu söyleyerek futbolcularını bu sisteme alıştırıyor.

İstanbul'da başlayan ve İsviçre'de devam eden kamp boyunca Ahmethan Köse, Yiğithan Güveli, Samed Karakoç ile Salih Uçan ise şanslarını iyi değerlendiremedi. Teknik ekip tarafından her idmanda yapılan testler sonrası alınan raporlara göre performans anlamında diğer oyunculara göre düşük olan futbolcular hakkında son kararı İstanbul'daki son etap çalışması sonrasında verilmesi bekleniyor.

Özverili çalışmaları ile de dikkat çeken bir başka isim sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza oldu. Yeni sezona umut vererek giren Josef, kampta bebeğini kaybetmesine rağmen çalışmalarda hiçbir şey eksiltmeyerek elinden gelenin daha fazlasını vermek adına uğraştı. Mehmet Topal da profesyonelce yaklaşımı, sorun yaratmayan yapısı ile Cocu nun güvendiği bir isim. Topal hazırlık maçlarında orta sahanın her yerinde oynayabileceğini gösterdi. Teknik direktör Phillip Cocu'nun da beğenisini alan futbolcunun yeni sezonda ön liberoda tek oynaması , Josef in ise 8 numaraya kayarak vazgeçilmez isimlerden biri olması bekleniyor.

