'Çin Yolu'ndan 'hat-trick'ler döndürdü

Uğur DEMİRKIRDI, İSTANBUL-

Sezona kilolu başlayan, UEFA kadrosuna alınmayan ve sezon başında yaşadığı sakatlık sonrası iyice gözden çıkarılan Fernandao'yu hat-trickler ayağa kaldırdı.

2016'nın son maçında Menemen'e karşı 3 gol atarak hat-trick yapan Sambacı, 2017'ye de Denizlispor karşısında yaptığı hat-trick ile başladı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı'sının rakip filelere gol yağdırması yönetim ve Dick Advocaat'ın da fikirini değiştirdi. Neredeyse Çin Ligi'ne satışı için son aşamaya gelinmişken Sambacı takımda kaldı.

Emenike'nin kadro dışı, Van Persie'nin sakat, Sow'un ise milli takımda olduğu bu dönemde Fernandao'nun sergilediği üst düzey performans, Dick Advocaat'ın da yüzünü güldürüyor. Hollandalı Hoca kanat akınlarına önem verirken pivot santrafor Sambacı'nın hazır görüntüsü güven veriyor.

BESLENMESİNE DİKKAT EDİYOR

29 yaşındaki golcü oyuncunun uzman kontrolünde beslenmesine devam edip 'fit' görünmesi de gözlerden kaçmıyor.

Oynadığı son 6 maçta 10 gol atan Fernandao, bu formunu Dick Advocaat'a borçlu olduğunu söyledi. Genelde kupa maçlarında süre alan Sambacı artık lig maçlarında da takıma katkı sağlamak istiyor. Golcü futbolcu, "Sakatlık sonrası bir anlamda bunalıma girmiştim. Sakatlıktan döndükten sonra tedirgindim ama hocam benimle yakından ilgilendi, bana olan güvenini sürekli dile getirdi. Yavaş yavaş toparlanarak form tutuyorum. Golleri attıkça da kendimi daha iyi hissediyorum, güvenim yerine geldi. Hocamın sayesinde yeniden ayağa kalktım. Şimdilik bu yarışta özverili çalışmam nedeniyle bir adım öne geçtim ancak kimsenin olmadığı gibi benim yerim de garanti değil. O yüzden çalışmaya ve kendime iyi bakmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.