Çin - Türkiye: 3-0

İSTANBUL,() -

SALON: Jiangmen Spor Merkezi

HAKEMLER: Shin Muranaka (Japan), Andrei Zenovich (Rusya)

ÇİN: Xiangyu, Yingying Li, Zhang, Ni, Mingyuan, Di Yao, Li (L) (Zhu, Chunlei, Xia)

TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Şeyma, Buse, Gözde, Yasemin, Fatma, Aylin (L), Aslı)

SETLER: 26-24, 25-19, 25-21

SÜRE: 1 saat 27 dakika (32', 27', 28')

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Çin'de düzenlenen 4'üncü etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Jiangmen Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Filenin Sultanları, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini aldı. Millilerde Meliha İsmailoğlu 15, Ebrar Karakurt 15 ve Zehra Güneş 10 sayı üretti.

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