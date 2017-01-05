Çin'den Galatasaray'a henüz iyi haber yok

Ligin devre arasına girilmesiyle birlikte transfer haberleri havada uçuşurken, Galatasaray'ın Çin'e transfer olacağı iddiaları ayyuka çıkan iki ismi Wesley Sneijder ve Lukas Podolski için henüz bir resmi teklif gelmediği bildirildi.

Galatasaray Yönetimi takımı gençleştirmek adına düşündüğü transfer hamleleri için sıcak para arayışına girerken, Podolski ya da Sneijder'e resmi teklif gelmesini dört gözle bekliyor. Ancak iki futbolcu 'Galatasaray'da çok mutluyuz' açıklamalarını sürekli tekrarlarken, Çin Ligi'ne transfer iddiaları henüz dedikodudan ileri gidememiş durumda.

Galatasaray'ın sportif direktör Cenk Ergün bu iki isim için de henüz hiçbir resmi teklifin gelmediğini belirterek, beklemede olduklarını da sözlerine ekledi.

Galatasaray'ın devre arası Antalya kampında iki futbolcu da sezon hazırlıklarını olağan bir durumda sürdürüyor.

Kadir ÇETİNÇALI - İSTANBUL /