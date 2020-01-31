Çin'deki ünlü futbolcular salgın nedeniyle endişeli

İSTANBUL /

İnsandan insana bulaşan 'Koronavirüs' salgını spor dünyasında da endişe yaratmaya devam ediyor. 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi başta olmak üzere her kademedeki tüm yerel ligler salgın nedeniyle süresiz ertelenirken, ülkedeki ünlü futbolcular da sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine yaşadıklarını aktarıyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son bilgilere göre ölü sayısı 213'e yükselirken, virüsün tespit edildiği vaka sayısının ise 9 bin kişiye ulaştığı ifade ediliyor.

Tüm dünyayı tehdit altına alan salgın nedeniyle, 22 Şubat'ta başlaması planlanan Çin Süper Ligi'nde yeni sezon ileri bir tarihe ertelenirken, bütün seviyedeki ligler de süresiz durduruldu.

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan yıldız futbolcu Anderson Talisca, salgından korunmak için taktığı maskeli fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Çin'de Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı futbolcunun, son günlerde yaşanan virüs nedeniyle Çin'den ayrılması da gündemde.

Ayrıca Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG forması giyen bir diğer Brezilyalı yıldız futbolcu Oscar da sosyal medya hesabından maskeli fotoğrafını paylaştı.

Çin Ligi'nde futbol hayatını sürdüren isimlerden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Sırp futbolcu Dusko Tosiç, Marouane Fellaini, Yaya Toure, Salomon Rondon, Hulk, Marko Arnautovic ve Paulinho'nun da ülkedeki salgın nedeniyle endişe duyduğu ifade edildi.