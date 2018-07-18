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Çin'de Talisca rüzgarı 

İSTANBUL, () Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, transfer olduğu Çin'in Guangzhou Evergrande takımıyla çıktığı ilk resmi maçında 3 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımına galibiyeti...

Çin'de Talisca rüzgarı 

İSTANBUL, ()
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, transfer olduğu Çin'in Guangzhou Evergrande takımıyla çıktığı ilk resmi maçında 3 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımına galibiyeti getiren isim oldu. 
Çin Ligi'nin 12'nci haftasında Talisca'nın takımı Guangzhou ile Guizhou Hengfeng Zhicheng karşılaştı. Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı, Çin'deki ilk resmi maçına çıktı. Maça damgasını vuran Talisca 29, 62 ve 78'inci dakikalarda bulduğu gollerle hat-trick yaptı. Talisca ayrıca takımının ilk golünde asisti yapan isim oldu. Bu sonuçla Talisca'nın takımı Guangzhou, 21 puanla 4'üncü sıraya yükselirken bir sonraki hafta deplasmanda Shanghai SIPG ile karşılaşacak.

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