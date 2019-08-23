Cimnastik Milli Takımı'nda hedef olimpiyatlar

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - Mersin, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Artistik Cimnastik Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. 11 ülkeden 48 sporcunun mücadele edeceği organizasyonda Türk Milli Takımı da madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar, Mersin'deki turnuva ve devamındaki şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde ederek takım halinde Tokyo vizesi almak istiyor. 18 Ağustos'ta Mersin'de kampa giren milli takımın erkek sporcuları, müsabakaların yapılacağı cimnastik salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde antrenman, gün boyu yoğun bir tempoda sürüyor. Ümit Şamiloğlu, İbrahim Çolak, Mustafa Arca, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Ferhat Arıcan, Sercan Demir ve Yunus Emre Gündoğdu, hem Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda hem de Ekim ayında Almanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda dereceler elde edip, gelecek yıl Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara takım halinde katılım vizesi almak için ter döküyor. 'TAKIM KENETLENDİ' Sporcular, yönetim ve teknik heyetin başarı için kenetlendiğini belirten Takım Kaptanı Ümit Şamiloğlu, Tokyo hedefinden söz ederek, "Önümüzde Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonası var. Dünya Kupası'na zaten hazırız ama bizim esas hedefimiz Ekim'deki Dünya Şampiyonası. Bu bizim için Tokyo elemesi olacak. Çok kritik bir eleme yarışması yapılacak. Takımın olimpiyata gitme şansı çok yüksek, olimpiyat kotasını aşmaya çalışacağız. Onun için önümüzdeki hafta yapılacak Dünya Kupası, eksiklerimizi görmek açısından bizim için çok anlam taşıyacak. Mersin her şeyi ile güzel gidiyor. Takım hazır, takım kenetlendi" dedi. Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Erkekler Olimpik Takım Koordinatörü Ziya Özgören ise sporcuların teknik ve moral olarak yarışmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Toplam 9 olimpik sporcumuz var. Bu sporcularımızın 5'i ile Ekim ayında Almanya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda olmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda 2020 Olimpiyatları'na ilk 12 takım arasına girerek takım halinde katılmak istiyoruz. Bütün hedefimiz, çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu. Milli takım sporcularını ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz da, ay-yıldızlıların turnuvadan başarılarla ayrılacağına olan inancını ifade ederek, Mersin'in uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi.