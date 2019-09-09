Cikalleshi golle döndü

Ergin KARATAŞ/İZMİR, ()- Akhisarspor'da sezon başında, Süper Lig'den düşen takımdan ayrılmak isteyip kulüp bulamayınca lisansı yeniden çıkarılan Arnavut golcü Sokol Cikalleshi, yeşil sahalara golle döndü. Kadro dışı bırakıldığı için TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada forma giyemeyen Cikalleshi, Arnavutluk Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa'ya deplasmanda 4-1 yenildiği maçta oyuna sonradan dahil olarak ülkesinin tek golüne imza attı. Elemelerde Türkiye'yle aynı grupta yer alan Arnavutluk, yarın da İzlanda'yla evinde oynayacak. Cikalleshi, İzlanda sınavının ardından Akhisar'a dönüp takıma katılacak.

AKHİSARSPOR'DA BJARNASON YETİŞMİYOR

TFF 1'inci Lig'de milli aradan sonra Menemenspor'a konuk olacak Akhisarspor'da Bjarnason maça yetişemeyecek. Adanaspor'la oynanan sezonun ilk karşılaşmasında kasığından sakatlanıp Bursaspor ve Altınordu mücadelelerini kaçıran İzlandalı orta saha oyuncusu tam olarak iyileşmedi. Bjarnason'un Menemen deplasmanının ardından oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Yeşil-siyahlılarda Musa Nizam ve Eray'ın ise sakatlıkları geçti.