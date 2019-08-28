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Ci Group Buca sezonu bekliyor
Onur ATIŞ / İZMİR, () - TİRE 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Ci Group Buca, pazar günü sahasında oynayacağı Çankaya Futbol karşılaşmasına odaklandı. Teknik direktör Ercüment Coşkundere,...
SPOR 28.08.2019, 08:09
Onur ATIŞ / İZMİR, () -
TİRE 1922 Spor'un yarışmacı haklarını alıp TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek Ci Group Buca, pazar günü sahasında oynayacağı Çankaya Futbol karşılaşmasına odaklandı. Teknik direktör Ercüment Coşkundere, Buca camiası olarak yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Güçlü bir kadro kurduklarını ve çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Coşkundere, "Sezonun ilk maçını evimizde oynayacağız. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Yeni sezonu iple çekiyoruz. Kaliteli bir kadromuz var. Umuyorum sezona galibiyetle başlarız" diye konuştu.
Ci Group Buca, Futbol Federasyonu'ndan onay çıktığı takdirde Bucaspor adıyla ligde yer alacak.
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