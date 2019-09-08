Ci Group Buca mutlu döndü

İZMİR, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Erzinspor'a karşı geriye düştüğü maçta deplasmanda 1-1 berabere kalan Ci Group Buca, İzmir'e puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Teknik direktör Ercümend Coşkundere, zorluk seviyesi oldukça yüksek bir maça çıktıklarını belirterek, "Çok erken dakikada kalemizde golü gördük. Ardından toparlandık ve ikinci yarıda istediğimiz golü attık. Galibiyeti de alabilirdik. Son 2 dakikada 10 kişi kaldık. Kontrolü kaybetmemeye çalıştık. Neticede deplasmandan alınan puan önemlidir. Önce kupada Nazilli Belediyespor'u ardından ligde evimizde Şile Yıldızspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi.

Buca, ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçti.